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Фото: Медведев, Синнер, Алькарас и Рублёв прошлись по синей дорожке на Итоговом турнире

Фото: Медведев, Синнер, Алькарас и Рублёв прошлись по синей дорожке на Итоговом турнире
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Сегодня, 7 ноября, в Турине (Италия) перед стартом Итогового турнира ATP — 2024 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, Андрей Рублёв (девятое место в рейтинге) и другие участники прошлись по синей ковровой дорожке в честь торжественного вечера, посвящённого грядущим соревнованиям.

Стоит отметить, что все участники Итогового в этом году пришли на мероприятие в строгих костюмах.

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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