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Итальянский ведущий поделился фото со всеми участниками Итогового чемпионата ATP — 2024

Итальянский ведущий поделился фото со всеми участниками Итогового чемпионата ATP — 2024
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Итальянский телеведущий Алессандро Каттелан в социальных сетях поделился фотографией со всеми участниками Итогового чемпионата ATP — 2024, который пройдёт в Турине. Каттелан провёл торжественное мероприятие в честь грядущего старта Итогового.

Фото: Из личного архива Алессандро Каттелана

«Хочу заметить, что на этой фотографии у меня единственного однорукий бэкхенд… Удачи вам, ребята!!!!» — подписал Каттелан фото.

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба.

Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Таблица Итогового чемпионата ATP
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