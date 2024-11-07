Итальянский ведущий поделился фото со всеми участниками Итогового чемпионата ATP — 2024

Итальянский телеведущий Алессандро Каттелан в социальных сетях поделился фотографией со всеми участниками Итогового чемпионата ATP — 2024, который пройдёт в Турине. Каттелан провёл торжественное мероприятие в честь грядущего старта Итогового.

Фото: Из личного архива Алессандро Каттелана

«Хочу заметить, что на этой фотографии у меня единственного однорукий бэкхенд… Удачи вам, ребята!!!!» — подписал Каттелан фото.

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба.

Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.