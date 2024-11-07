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«До сих пор всё шло хорошо». Янник Синнер — о развитии его допинг-дела

«До сих пор всё шло хорошо». Янник Синнер — о развитии его допинг-дела
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как продвигается его допинг-дело на фоне новостей о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию на его оправдательный приговор.

«Что касается ВАДА, то мы пока ничего не знаем. В этом году я уже трижды оказывался в подобном положении. До сих пор всё шло очень хорошо, хотя играть в такой ситуации, конечно, не оптимально», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

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