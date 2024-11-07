Янник Синнер оценил жеребьёвку Итогового чемпионата ATP — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о жеребьёвке на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Жеребьёвку мы никогда не можем контролировать, рад снова сыграть здесь после того, как в прошлом году это был отличный турнир для меня, а там посмотрим. Они все невероятные игроки, мы — лучшая восьмёрка сезона, так что каждый матч будет битвой», — приводит слова Синнера Ubitennis.

В одну группу с Синнером попали россиянин Даниил Медведев, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минор. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдет с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.