Александр Зверев подшутил над навыками чтения Андрея Рублёва

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время интервью всех теннисистов, которые примут участие в Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине (Италия), подшутил над навыками чтения девятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва.

Ведущий: Вам трудно было найти своё место?

Зверев: У нас есть один человек, который плохо читает, поэтому (смотрит на Рублёва).

Ведущий: Это вы, Андрей?

Рублёв: Нет, кто это?

Ведущий: Мы не знаем, мы не знаем.

Вероятно, Рублёв сел на место, которое было подписано под Зверева.

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба.