Определились полуфинальные пары в парном разряде Итогового чемпионата WTA

Сегодня, 7 ноября, завершился групповой этап в парном разряде на Итоговом чемпионате WTA — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами турнира.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA — 2024. Пары. 1/2 финала:

Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй);

Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) – Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Итоговый чемпионат WTA — 2024 в парном разряде проходит со 2 по 9 ноября. Действующими чемпионками турнира является пара россиянки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд. В прошлогоднем финале они обыграли Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес со счётом 6:4, 6:4.