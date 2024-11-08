Медведев, Рублёв, Синнер и другие сфотографировались с трофеем Итогового чемпионата ATP

Пресс-служба ATP опубликовала фото финалистов Итогового турнира WTA — 2024 в одиночном разряде, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). На снимке теннисисты представлены в строгих костюмах рядом с трофеем за победу.

Итоговый чемпионат ATP в одиночном разряде откроет матч россиянина Даниила Медведева и американца Тейлора Фрица.

Напомним, в результате жеребьёвки в группу Илие Настасе попали Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор. Участниками группы Джона Ньюкомба стали Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв.

Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия из-за травмы.