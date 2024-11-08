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Даниил Медведев высказался об отсутствии Новака Джоковича на Итоговом чемпионате ATP

Даниил Медведев высказался об отсутствии Новака Джоковича на Итоговом чемпионате ATP
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об отсутствии 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Счастлив, что нахожусь в Турине, это значит, что я провёл хороший сезон. Странно, что нет никого из «Большой тройки» на первом этапе, жаль, что Новака не будет с нами, но если посмотреть на это с другой стороны, то можно сказать, что наверняка всем, в первую очередь болельщикам, интересно увидеть, может быть, нового победителя», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Напомним, на Итоговом турнире ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября, впервые за 23 года не будет ни одного представителя «Большой тройки» — ни бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера, ни олимпийского чемпиона испанца Рафаэля Надаля, ни Новака Джоковича.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Таблица Итогового чемпионата ATP
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