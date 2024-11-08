Определились все полуфиналисты турнира ATP-250 в Метце

Сегодня, 7 ноября, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися полуфинальными парами турнира.

Теннис. ATP-250. Метц (Франция). 1/2 финала:

Корентен Муте (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания);

Алекс Михельсен (США) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Соревнования в Метце с призовым фондом € 579 320 проходят с 3 по 9 ноября. Действующим чемпионом турнира является 14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер. В прошлогоднем финале он обыграл тогда ещё россиянина, ныне представляющего Казахстан, Александра Шевченко со счётом 6:3, 6:3.