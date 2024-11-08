«Чувствую любовь от Италии». Алькарас — о болельщиках на Итоговом турнире ATP

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об участии в Итоговом чемпионате ATP — 2024 и о поддержке фанатов.

«Очень хочу выиграть этот турнир, он очень особенный, и я счастлив быть его участником. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Хочу, чтобы людям нравилось смотреть на мой теннис. Не знаю, дело в моём теннисе или в характере, но счастлив, что чувствую столько любви от Италии, хотя, конечно, её будет больше для Янника. Потом, в Испании, всё будет по-другому, но Янника там тоже очень любят», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

Напомним, Карлос Алькарас попал в группу Джона Ньюкомба с Александром Зверевым, Каспером Руудом и Андреем Рублёвым. Участниками группы Илие Настасе стали Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор.