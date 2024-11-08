Евгений Кафельников включил Даниила Медведева в число фаворитов групп Итогового турнира

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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал фаворитов обеих групп Итогового турнира АТР.

«Кто фавориты в группах Итогового турнира? Синнер и Медведев – в первой группе, Зверев и Алькарас – во второй», – приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Итоговый турнир ATP пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Его участниками являются Янник Синнер (Италия), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фриц (США) и Алекс де Минор (Австралия) в группе Илие Настасе, а также Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Каспер Рууд (Норвегия) и Андрей Рублёв (Россия) в группе Джона Ньюкомба. Запасными игроками числятся Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).

Видео: Медведев провёл тренировку с Алькарасом перед «Мастерсом»: