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Новак Джокович посетил матч Евролиги с участием «Црвены Звезды»

Новак Джокович посетил матч Евролиги с участием «Црвены Звезды»
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24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович посетил матч 8-го тура Евролиги в Белграде между местной «Црвеной Звездой» и берлинским клубом «Альба». Встреча завершилась со счётом 92:71 в пользу хозяев площадки. Яркими фотографиями со звёздным гостем поделилась пресс-служба БК «Црвена Звезда».

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: БК «Црвена Звезда»

«Спасибо за вашу поддержку», — написала пресс-служба команды в социальных сетях.

Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
07 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
92 : 71
Альба
Берлин, Германия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Альба: Прочида, Гросбер, Делов, Макдауэлл-Уайт, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Уильямс

Ранее сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024. В прошлогоднем финале сербский теннисист стал чемпионом турнира. В финале он обыграл первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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