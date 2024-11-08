Новак Джокович посетил матч Евролиги с участием «Црвены Звезды»

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович посетил матч 8-го тура Евролиги в Белграде между местной «Црвеной Звездой» и берлинским клубом «Альба». Встреча завершилась со счётом 92:71 в пользу хозяев площадки. Яркими фотографиями со звёздным гостем поделилась пресс-служба БК «Црвена Звезда».

Новак Джокович Фото: БК «Црвена Звезда»

«Спасибо за вашу поддержку», — написала пресс-служба команды в социальных сетях.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024. В прошлогоднем финале сербский теннисист стал чемпионом турнира. В финале он обыграл первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.