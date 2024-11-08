Мартина Навратилова жёстко отреагировала на победу Трампа на президентских выборах США

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира американская теннисистка Мартина Навратилова отреагировала на выборы президента США.

«Ну, Трамп победил. Выиграли страх и гнев. И страна, которая родилась как расистский патриархат, доказала вне всякого разумного сомнения, что она и по сей день является расистским патриархатом. Не уверена, что когда-то это перестанет быть правдой…» — написала Навратилова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, подсчёт итогов ещё продолжается, но Дональд Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам кандидат уже объявил о своей победе.