Представительница Китая седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь добилась уникального достижения в матчах с итальянскими теннисистками, одержав 20 побед подряд над представительницами данной страны. Счёт личных встреч в матчах с игроками из Италии — 20-0.

6 ноября Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини со счётом 6:1, 6:1 и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В матче 1/2 финала Циньвэнь сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Итоговый чемпионат WTA проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является вторая ракетка мира Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу со счётом 6:1, 6:0. В этом году представительница Польши не смогла выйти в полуфинал. В своей группе она заняла третье место.