Стефанос Циципас поделился забавным наблюдением о развитии человечества

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился интересной мыслью на своей странице в социальных сетях.

«Мы высадились на луну ещё до того, как кто-то додумался придумать колёса к чемоданам», — заметил Циципас.

Ранее греческий теннисист выбыл из гонки за Итоговый чемпионат — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Циципас потерял шансы выступить на турнире после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.