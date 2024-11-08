Кафельников: Медведев и Рублёв не фавориты на Итоговом турнире

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников не считает российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева фаворитами Итогового турнира — 2024.

«Синнер и Алькарас выделяются перед Итоговым турниром. Не хотел бы как-то оценивать шансы Рублёва и Медведева — они не фавориты. Думаю, Андрей займёт пятое-шестое место, а Медведев — скорее всего, четвёртое после Зверева», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Итоговый турнир ATP пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября.