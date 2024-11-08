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«Каждый наш матч непредсказуем». Синнер — о соперничестве с Медведевым

«Каждый наш матч непредсказуем». Синнер — о соперничестве с Медведевым
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Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер высказался о соперничестве с россиянином Даниилом Медведевым в преддверии Итогового чемпионата ATP — 2024. Теннисисты попали в одну группу.

«У него потрясающая карьера, он выиграл множество турниров. Он хорошо двигается и всегда отлично настроен. Даниил немного меняет свой стиль игры, поэтому становится ещё более опасным соперником. Соперничество с ним стало одним из ключевых факторов моего развития как игрока, потому что мне было очень трудно его победить. Сейчас каждый наш матч непредсказуем, никогда не знаешь, что произойдёт. Он очень сложный соперник», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В одну группу с Синнером и Медведевым также попали американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минор. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.

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