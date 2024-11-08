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Виктория Азаренко поделилась красочным селфи на фоне природы

Виктория Азаренко поделилась красочным селфи на фоне природы
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2012 года в миксте 35-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась красочным фото из отпуска. Спортсменка восстанавливается после повреждения.

Фото: страница азаренко в социальных сетях

«Что я пропустила?» — загадочно подписала публикацию белорусская спортсменка.

Отметим, что белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.

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