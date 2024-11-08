Веснина: Итоговый турнир — один из любимых для Зверева, он хорошо играет в залах

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина выделила фаворитов Итогового турнира — 2024.

«Конечно, Синнер и Алькарас являются фаворитами на Итоговом турнире. Ещё бы назвала Александра Зверева после победы на турнире в Берси. Он стал второй ракеткой мира, хорошо играет в залах. Это один из любимых турниров Зверева. Это основные фавориты на Итоговом», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба.