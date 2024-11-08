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Веснина поделилась ожиданиями от игры Рублёва и Медведева на Итоговом турнире в Турине

Веснина поделилась ожиданиями от игры Рублёва и Медведева на Итоговом турнире в Турине
Елена Веснина
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Российская теннисистка Елена Веснина высказалась о шансах Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия).

«Медведев и Рублёв отобрались на Итоговый. Это говорит о том, что сезон для них удачный. Если играешь на таком турнире, это показатель, что ты в полном порядке. Ребята могут рассчитывать на выход из подгруппы. Нашим ребятам по силам выиграть как минимум одну игру. Всё возможно. Никто из них не робот, нельзя отменять человеческий фактор.

К концовке сезона многие устали и морально, и физически. Будем верить, что у наших ребят получится проявить себя самым лучшим образом и выйти из подгруппы. Конечно, выиграть турнир будет сложно как Рублёву, так и Медведеву, учитывая, что физическое состояние у них сейчас не самое лучшее, есть небольшие травмы», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине с 10 по 17 ноября.

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