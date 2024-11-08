Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев оценил соперников по группе на Итоговом чемпионате ATP — 2024

Даниил Медведев оценил соперников по группе на Итоговом чемпионате ATP — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил соперников по группе на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Просто безумие, потому что мы с Тейлором уже года три оба в топ-10 и в тур пришли примерно в одно время, а играли друг с другом всего один раз. Чтобы победить Янника, нужно играть безупречно. От начала и до конца сохранять концентрацию, изматывать его и заставлять работать. Он очень, очень сложный соперник, особенно здесь, в Италии. Алекса я знаю давно. Я всегда считал его отличным игроком. Раньше, наверное, он был слишком нестабилен. Но в этом году такого не происходило. Мне кажется, именно поэтому этот его сезон лучше предыдущих», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В одну группу с Медведевым также попали итальянец Янник Синнер, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минор. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.

Материалы по теме
«Каждый наш матч непредсказуем». Синнер — о соперничестве с Медведевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android