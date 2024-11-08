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Петрова: не жду от Рублёва хорошего выступления на Итоговом — он не выйдет из группы

Петрова: не жду от Рублёва хорошего выступления на Итоговом — он не выйдет из группы
Надежда Петрова
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Российская теннисистка Надежда Петрова критически отнеслась к шансам шестой ракетки мира Андрея Рублёва на выход из группы на Итоговом турнире АТР.

«Очень обидно для Итогового турнира терять звезду Джоковича. Теперь у него нет возможности подтвердить свой титул или хотя бы побороться. У Рублёва был непростой год: он начался хорошо, а потом был неприятный инцидент в Дубае и определённые сложности со здоровьем. Мы видели, что Андрей в этом сезоне был очень открыт с прессой, с которой он говорил о борьбе с депрессией, а также видели все его эмоциональные выходки на корте.

Такое ощущение, что Андрей вскипел и всё это начало выливаться через края. Наверное, он очень сильно устал и ему стало тяжело эмоционально контролировать себя. С одной стороны, для Рублёва участие в Итоговом — приятный бонус, чтобы поиграть в компании с лучшими теннисистами. Может быть, он в качестве чёрной лошадки, от которой ничего не ожидают, на свободе что-то может показать. Но я не жду от него хорошего выступления. Не думаю, что он выйдет из группы», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине с 10 по 17 ноября.

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