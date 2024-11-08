Петрова: у Медведева есть последний шанс в сезоне попробовать завоевать титул

Российская теннисистка Надежда Петрова оценила шансы четвёртой ракетки мира Даниила Медведева на Итоговом турнире АТР.

«Медведев на Итоговом может как-то разозлиться, потому что неплохо заканчивает сезон, но у него нет титула. Этим он огорчён, поэтому у него есть последний шанс попробовать завоевать титул. Мы же не знаем, кто и как себя чувствует. Можно попробовать выложиться и зацепиться за титул. Если не титул, то хотя бы выйти из группы и дойти до полуфинала», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В одну группу с Медведевым также попали итальянец Янник Синнер, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс де Минор. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.