Барбора Крейчикова назвала теннисиста, с которым хотела бы сыграть в миксте

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова заявила, что хотела бы выступить в парном разряде с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Об этом Крейчикова написала на своей странице в социальных сетях, ответив на вопрос одного из подписчиков. Также Крейчикова рассказала, что была бы не против сыграть с Надалем и Федерером.

Вчера, 7 ноября, в рамках Итогового турнира WTA — 2024 Крейчикова обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 7:5, 6:4. В Оранжевой группе чешская спортсменка заняла первое место и вышла в 1/2 финала турнира. Со второго места группы вышла Кори Гауфф. Также в эту стадию турнира квалифицировались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Китая Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге).