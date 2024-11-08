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«Мы оба тактики». Алекс де Минор выделил общие черты с Даниилом Медведевым

«Мы оба тактики». Алекс де Минор выделил общие черты с Даниилом Медведевым
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Восьмая ракетка мира Алекс де Минор оценил игру пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. Теннисисты попали в одну группу на Итоговом турнире — 2024.

«Медведев — интересный человек. Мы сыграли много матчей, большинство из которых были битвами. Я всегда жду таких встреч. Мне кажется, что мы оба тактики: стараемся направлять мяч в те области, где будет неудобно сопернику», — сказал де Минор на пресс-конференции.

В одну группу с де Минором и Медведевым также попали итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.

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