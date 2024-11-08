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Тренер Синнера: Янник не боится совершать ошибки. Он впитывает информацию как губка

Тренер Синнера: Янник не боится совершать ошибки. Он впитывает информацию как губка
Янник Синнер
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Тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Дарен Кэхилл рассказал о силе духа своего подопечного.

«Во время его камбэка против Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии мы увидели всю силу Синнера и его нежелание проигрывать. Янник впитывает информацию как губка. Он не боится меняться или пробовать что-то новое, задавать себе вопросы и совершать ошибки. Многим игрокам не хватает такой смелости.

Он нашёл способ улыбаться даже в трудные времена. Дела иногда идут не так, как он хочет. Но когда на тебя смотрят 10 000 человек и, возможно, половина из них — дети, мечтающие стать такими, как он, ты находишь возможность улыбнуться», — приводит слова Кэхилла La Gazzetta dellо Sport.

На Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия), Янник Синнер попал в группу Илие Настасе и проведёт первую игру 10 ноября.

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