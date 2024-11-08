Новак Джокович назвал турниры, на которых планирует выступить в следующем сезоне

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о планах на будущий сезон.

«Ребята, я говорил вам об этом миллион раз. Конечно, «Шлемы» — приоритетные турниры для меня. И я хотел бы сыграть на Кубке Дэвиса, посмотрим, что выйдет. Я собираюсь сыграть в первую неделю сезона, просто пока не знаю где. И, конечно, Australian Open», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Ранее Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2024. Напомним, в прошлогоднем финале теннисист стал чемпионом турнира. В финале он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3. Впервые за 23 года на Итоговом чемпионате не будет ни одного представителя «Большой тройки».