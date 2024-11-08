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«Его ничто не сможет напугать». Кэхилл оценил, как Янник Синнер справился с трудностями

«Его ничто не сможет напугать». Кэхилл оценил, как Янник Синнер справился с трудностями
Янник Синнер
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Тренер первой ракетки мира Янника Синнера Дарен Кэхилл высказался о ментальной составляющей своего подопечного. Он оценил, как лидер тура справился с трудностями и завершающимся сезоном.

«Янник приехал в Турин после замечательного года, полного уроков, которые нужно было усвоить. Он показал себя зрелым и стойким, а иначе бы не выиграл так много турниров. Он вёл себя так, будто ему не 23 года, а больше.

После того, что было, он понял, что может пережить всё в жизни. Его ничто не сможет напугать. Два «Шлема», завершение сезона в качестве лидера рейтинга. Янник вдохновляет и меня — опытного тренера. Все говорят о команде вокруг него, о том, как мы важны для него. Но есть и обратная сторона. Он лидер и ведёт за собой», — приводит слова специалиста Tuttosport со ссылкой на Corriere della Sera.

На Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия), Янник Синнер попал в группу Илие Настасе и проведёт первую игру 10 ноября.

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