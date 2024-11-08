Тренер Синнера — о допинг-скандале: мы должны дождаться решения CAS. Это серьёзный вопрос

Тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Дарен Кэхилл вновь прокомментировал ход допинг-истории с участием своего подопечного.

«Он знает, что невиновен и не сделал ничего плохого. Конечно, ВАДА подало апелляцию, мы должны дождаться решения CAS. Это серьёзный вопрос, мы с ним не шутим. Янник тем временем идёт вперёд с гордо поднятой головой.

В ВАДА сказали, что вещество, обнаруженное в пробе Янника, не имеет ничего общего с допингом, который улучшает спортивные результаты. Мы не обсуждаем то, что у него положительная проба. Это ошибка бывших членов команды, игрок не несёт никакой ответственности», — приводит слова специалиста Tuttosport со ссылкой на Corriere della Sera.

На Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия), Янник Синнер попал в группу Илие Настасе и проведёт первую игру 10 ноября.