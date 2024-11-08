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«Он мощно прибавил». Янник Синнер выделил сильные стороны Тейлора Фрица

«Он мощно прибавил». Янник Синнер выделил сильные стороны Тейлора Фрица
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Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер выделил сильные стороны американца Тейлора Фрица. Теннисисты попали в одну группу на Итоговом турнире — 2024.

«У него потрясающая подача, очень мощные удары. За последние два года он мощно прибавил, начиная с подачи и заканчивая отличным приёмом. Он разносторонний игрок и провёл потрясающий сезон», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В одну группу с Синнером и Фрицем также попали россиянин Даниил Медведев и австралиец Алекс де Минор. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — серб Новак Джокович.

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