Дарен Кэхилл: знаем, что дисквалификация Синнера возможна. Сделаем всё, чтобы защитить его

Тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Дарен Кэхилл оценил возможность дисквалификации своего подопечного после апелляции ВАДА.
Ранее антидопинговая организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать итальянца по делу о клостеболе.
«Мы знаем, что дисквалификация возможна, но мы ничего не можем сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Просто сосредоточились на повседневной работе. Что бы ни случилось, Янник встретит это с обычным хладнокровием. Мы сделаем всё, чтобы защитить его. Теннис — безопасное место для него. Ему хорошо на корте, он чувствует, что с ним не может случиться ничего плохого», — приводит слова специалиста Tuttosport со ссылкой на Corriere della Sera.
На Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия), Янник Синнер попал в группу Илие Настасе и проведёт первую игру 10 ноября.