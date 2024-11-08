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Дарен Кэхилл: знаем, что дисквалификация Синнера возможна. Сделаем всё, чтобы защитить его

Дарен Кэхилл: знаем, что дисквалификация Синнера возможна. Сделаем всё, чтобы защитить его
Янник Синнер
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Тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Дарен Кэхилл оценил возможность дисквалификации своего подопечного после апелляции ВАДА.

Ранее антидопинговая организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать итальянца по делу о клостеболе.

«Мы знаем, что дисквалификация возможна, но мы ничего не можем сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Просто сосредоточились на повседневной работе. Что бы ни случилось, Янник встретит это с обычным хладнокровием. Мы сделаем всё, чтобы защитить его. Теннис — безопасное место для него. Ему хорошо на корте, он чувствует, что с ним не может случиться ничего плохого», — приводит слова специалиста Tuttosport со ссылкой на Corriere della Sera.

На Итоговом чемпионате ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия), Янник Синнер попал в группу Илие Настасе и проведёт первую игру 10 ноября.

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