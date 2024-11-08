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«Мне нечего терять». Крейчикова — о встрече с Циньвэнь в полуфинале Итогового турнира WTA

«Мне нечего терять». Крейчикова — о встрече с Циньвэнь в полуфинале Итогового турнира WTA
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 13-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала Итогового турнира, в котором она встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Циньвэнь играет великолепно. Она заслуженно вышла в полуфинал, у неё был отличный год. Это будет большой вызов… но мне абсолютно нечего терять. Я собираюсь выйти на корт, чтобы показать свой лучший теннис и выйти в финал», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

Отметим, Барбора Крейчикова стала самой низкорейтинговой теннисисткой, которая вышла в полуфинал на Итоговом чемпионате WTA с 2001 года.

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