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Касаткина раскритиковала правило, благодаря которому Крейчикова попала на Итоговый турнир

Касаткина раскритиковала правило, благодаря которому Крейчикова попала на Итоговый турнир
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Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина высказалась против правила, которое позволяет чемпионке турнира «Большого шлема» выступать на Итоговом турнире. Благодаря данному положению на турнире играет 13-я ракетка мира чемпионка Уимблдона-2024 из Чехии Барбора Крейчикова.

«На мой взгляд, гонка — это гонка. То есть речь идёт о том, сколько очков вы заработали за сезон. Если вы выиграли турнир «Большого шлема», вы уже получили то, чего добились, – «Шлем», очки, деньги, славу, всё. Здесь же речь идёт о гонке WTA. Так что я думаю, что при таком раскладе всё должно идти по набранным очкам», — приводит слова Касаткиной Tennis 365.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.

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