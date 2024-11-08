Касаткина раскритиковала правило, благодаря которому Крейчикова попала на Итоговый турнир

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина высказалась против правила, которое позволяет чемпионке турнира «Большого шлема» выступать на Итоговом турнире. Благодаря данному положению на турнире играет 13-я ракетка мира чемпионка Уимблдона-2024 из Чехии Барбора Крейчикова.

«На мой взгляд, гонка — это гонка. То есть речь идёт о том, сколько очков вы заработали за сезон. Если вы выиграли турнир «Большого шлема», вы уже получили то, чего добились, – «Шлем», очки, деньги, славу, всё. Здесь же речь идёт о гонке WTA. Так что я думаю, что при таком раскладе всё должно идти по набранным очкам», — приводит слова Касаткиной Tennis 365.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале одолевшая американку Джессику Пегулу.