Циньвэнь — Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 18:00
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Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь и 13-я ракетка мира представительница Чехии Барбора Крейчикова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:00 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
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13
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Единственный предыдущий матч между теннисистками закончился победой китаянки в трёх сетах — 2:6, 6:2, 6:4 — в финале Чжэнчжоу-2023.
Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.
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