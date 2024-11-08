Циньвэнь — Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 18:00

Сегодня, 2 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч группового этапа, в котором встретятся седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь и 13-я ракетка мира представительница Чехии Барбора Крейчикова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 18:00 мск.

Единственный предыдущий матч между теннисистками закончился победой китаянки в трёх сетах — 2:6, 6:2, 6:4 — в финале Чжэнчжоу-2023.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.