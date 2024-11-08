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Зверев пошутил над попаданием в одну группу с Алькарасом на Итоговом турнире

Зверев пошутил над попаданием в одну группу с Алькарасом на Итоговом турнире
Карлос Алькарас и Александр Зверев
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев пошутил насчёт попадания в одну группу на Итоговом турнире АТР с испанцем Карлосом Алькарасом. Он проиграл третьей ракетке мира финал «Ролан Гаррос» в этом году.

«Я бы предпочёл, чтобы в моей группе был Карлос, нежели кто-то другой. Против него очень легко играть, особенно в больших матчах. Доказано, что в финалах «Большого шлема» он не так уж хорош… Нет, он ведь никогда не проигрывал в финале «Большого шлема», не так ли?» — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас попал в группу Джона Ньюкомба с Александром Зверевым, Каспером Руудом и Андреем Рублёвым. Участниками группы Илие Настасе стали Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор.

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