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Алькарас — о планах на Итоговый турнир: хочу поставить этот трофей в один ряд с другими

Алькарас — о планах на Итоговый турнир: хочу поставить этот трофей в один ряд с другими
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своих амбициях накануне старта Итогового турнира АТР.

«Я приехал сюда с целью победить. Хочу поставить этот трофей в один ряд с другими. Думаю, это хорошая цель. Мне предстоит встретиться с лучшими в мире, поэтому я должен показать лучшую версию себя. Мне придётся быть последовательным и контролировать уровень агрессии. Я должен делать это идеально, если хочу выиграть здесь», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас попал в группу Джона Ньюкомба с Александром Зверевым, Каспером Руудом и Андреем Рублёвым. Участниками группы Илие Настасе стали Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор.

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