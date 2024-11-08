Алькарас — о планах на Итоговый турнир: хочу поставить этот трофей в один ряд с другими

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о своих амбициях накануне старта Итогового турнира АТР.

«Я приехал сюда с целью победить. Хочу поставить этот трофей в один ряд с другими. Думаю, это хорошая цель. Мне предстоит встретиться с лучшими в мире, поэтому я должен показать лучшую версию себя. Мне придётся быть последовательным и контролировать уровень агрессии. Я должен делать это идеально, если хочу выиграть здесь», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас попал в группу Джона Ньюкомба с Александром Зверевым, Каспером Руудом и Андреем Рублёвым. Участниками группы Илие Настасе стали Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор.