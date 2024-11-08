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Денис Шаповалов объявил о начале сотрудничества с Янко Типсаревичем

Денис Шаповалов объявил о начале сотрудничества с Янко Типсаревичем
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78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов объявил о сотрудничестве с сербским тренером Янко Типсаревичем.

«Я провёл пробную неделю с Янко в Базеле. Мы начнём работать вместе в Дубае. Посмотрим, как все пойдёт. Он был потрясающим теннисистом. Я его уважаю. Помню, как в детстве смотрел на него, когда он играл с Новаком в Торонто. Это был особенный матч, и это ценное воспоминание для меня. С нетерпением жду нашего сотрудничества. Ещё рано, но, надеюсь, мы сможем добиться отличного результата», — приводит слова Шаповалова Sportklub.

В четверг, 7 ноября, Денис Шаповалов впервые с 2022 года вышел в полуфинал турнира категории ATP. В четвертьфинале ATP-250 в Белграде (Сербия) Шаповалов обыграл 71-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла.

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