Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев опубликовал пост с церемонии открытия Итогового турнира ATP

Александр Зверев опубликовал пост с церемонии открытия Итогового турнира ATP
Комментарии

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев опубликовал пост, в котором высказался о своём деловом образе на церемонии открытия Итогового турнира — 2024.

Фото: страница зверева в социальных сетях

«Да, теннисисты нарядились по случаю Итогового турнира», — подписал публикацию немецкий теннисист.

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — третья ракетка мира серб Новак Джокович.

Материалы по теме
Турин не зря получил Итоговый. Здесь рай для фанатов, а игрокам дико подняли призовые
Турин не зря получил Итоговый. Здесь рай для фанатов, а игрокам дико подняли призовые
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android