Александр Зверев опубликовал пост с церемонии открытия Итогового турнира ATP

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев опубликовал пост, в котором высказался о своём деловом образе на церемонии открытия Итогового турнира — 2024.

Фото: страница зверева в социальных сетях

«Да, теннисисты нарядились по случаю Итогового турнира», — подписал публикацию немецкий теннисист.

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба. Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующий чемпион — третья ракетка мира серб Новак Джокович.