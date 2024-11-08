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Соболенко — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 19:30 мск

Соболенко — Гауфф: текстовая онлайн-трансляция начнётся после 19:30 мск
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Сегодня, 8 ноября, на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч 1/2 финала, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и третья ракетка мира американка Кори Гауфф.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:30 мск.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 19:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Счёт личных встреч равный — 4-4. Все предыдущие поединки, кроме игры в Риме-2021, были проведены на харде. Впервые теннисистки встречались в 2020 году, когда обменялись победами, а два последних матча состоялись в этом сезоне. В полуфинале Australian Open Соболенко выиграла со счётом 7:6 (7:2), 6:4, а в полуфинале Уханя одержала волевую победу — 1:6, 6:4, 6:4. Зато Гауфф взяла верх над Соболенко в финале US Open — 2023.

Итоговый турнир проходит со 2 по 9 ноября. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

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