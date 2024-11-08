Эмма Радукану рассматривает возможное сотрудничество с экс-тренером Марии Шараповой

Британская теннисистка чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану планирует начать сотрудничество с тренером по фитнесу Ютако Накамурой, который ранее работал с экс первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой и японкой Наоми Осакой.

«Эмма Рэдукану рассматривает возможность найма Ютако Накамуры, тренера по фитнесу, который работал с Шараповой в течение восьми лет, а затем — с Осакой», — сообщается на официальной странице Daily Telegraph.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за невысоких результатов в последнее время.