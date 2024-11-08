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Александр Зверев: странно не видеть Джоковича на Итоговом турнире

Александр Зверев: странно не видеть Джоковича на Итоговом турнире
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об отсутствии серба Новака Джоковича на Итоговом турнире ATP — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

«Странно не видеть здесь Новака, учитывая все его успехи на этом турнире и то, что он до сих пор один из лучших в мире. Он прошёл квалификацию, просто решил не играть. Я помню матчи с Новаком, Рафой и Роджером — они всегда были главными достопримечательностями этого турнира. Все всегда ожидали, что они победят или пройдут далеко. Когда я впервые выиграл Итоговый в 2018 году, то было ясно, что нужно обыграть как минимум двоих из троих, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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