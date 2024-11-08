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Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде
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Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф стали первыми финалистками Итогового турнира WTA — 2024 в парном разряде. В матче 1/2 финала они обыграли американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 15:40 МСК
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар-Мартинес Э. Перес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		1
7 9 		6
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Дабровски и Рутлифф выполнили две подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету их соперниц три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За титул Дабровски и Рутлифф поспорят с победительницами матча Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) и Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
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