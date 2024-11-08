Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде
Поделиться
Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф стали первыми финалистками Итогового турнира WTA — 2024 в парном разряде. В матче 1/2 финала они обыграли американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 7:6 (9:7), 6:1.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 15:40 МСК
Николь Меликар-Мартинес
Эллен Перес
Н. Меликар-Мартинес Э. Перес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Дабровски и Рутлифф выполнили две подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету их соперниц три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За титул Дабровски и Рутлифф поспорят с победительницами матча Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) и Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).
Комментарии
- 8 ноября 2024
-
18:08
-
18:02
-
17:58
-
17:48
-
17:29
-
17:23
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:22
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:55
-
15:36
-
14:39
-
14:20
-
13:59
-
13:58
-
13:54
-
13:50
-
13:32
-
13:32
-
12:54
-
12:35
-
12:20
-
11:52
-
11:35
-
11:27
-
10:55
-
10:42
-
10:28
-
09:53
-
09:44
-
09:42