Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Канадская теннисистка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф стали первыми финалистками Итогового турнира WTA — 2024 в парном разряде. В матче 1/2 финала они обыграли американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 7:6 (9:7), 6:1.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Дабровски и Рутлифф выполнили две подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету их соперниц три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За титул Дабровски и Рутлифф поспорят с победительницами матча Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) и Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хаочин (Китайский Тайбэй).