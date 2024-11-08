Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«По воскресеньям я работаю». Эжени Бушар показала, как проводит уборку двора в купальнике

«По воскресеньям я работаю». Эжени Бушар показала, как проводит уборку двора в купальнике
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар разместила фотографии, на которых она в одном купальнике проводит уборку территории во дворе.

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

«По воскресеньям я работаю во дворе», — подписала фото канадка в своём аккаунте в социальных сетях.

30-летняя Бушар — финалистка Уимблдона в одиночном разряде в 2014 году. Сейчас она занимает 997-е место в рейтинге WTA. Последний раз теннисистка выходила на корт 4 августа этого года. В матче квалификационного раунда домашнего хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто она в трёх сетах уступила японской теннисистке Моюке Учижиме (7:5, 5:7, 4:6).

Материалы по теме
«Ещё один классный день». Юлия Ступак поделилась красивым фото в купальнике
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android