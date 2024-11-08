«По воскресеньям я работаю». Эжени Бушар показала, как проводит уборку двора в купальнике

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар разместила фотографии, на которых она в одном купальнике проводит уборку территории во дворе.

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Фото: Из личного архива Эжени Бушар

«По воскресеньям я работаю во дворе», — подписала фото канадка в своём аккаунте в социальных сетях.

30-летняя Бушар — финалистка Уимблдона в одиночном разряде в 2014 году. Сейчас она занимает 997-е место в рейтинге WTA. Последний раз теннисистка выходила на корт 4 августа этого года. В матче квалификационного раунда домашнего хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто она в трёх сетах уступила японской теннисистке Моюке Учижиме (7:5, 5:7, 4:6).