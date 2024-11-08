Вавринка отреагировал на критику Циципаса на «Мастерсы», вспомнив его интервью 2022 года

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на критику 12-й ракетки мира грека Стефаноса Циципаса на формат турниров серии «Мастерс».

Вавринка ответил на пост Циципаса, прикрепив ссылку на интервью грека от 2022 года для YouTube-канала ATP, в котором Стефанос заявил, что двухнедельные «Мастерсы» — это хорошая идея.

Несколько дней назад Циципас раскритиковал ATP за проведение двухнедельных «Мастерсов», заявив, что «[такие турниры] превратились в обузу. Качество определённо упало. Игроки не получают необходимого им времени на восстановление или тренировки из-за постоянных матчей».