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Карлос Алькарас оценил свой сезон по шкале от 1 до 10

Карлос Алькарас оценил свой сезон по шкале от 1 до 10
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свой сезон-2024 по шкале от 1 до 10. В этом году он выиграл четыре титула, из которых два турнира «Большого шлема», а также завоевал серебряную медаль Олимпийских игр.

«Невозможно оценить его на 10 из 10, так как всегда можно стать лучше, но для меня это был действительно потрясающий год. Я бы сказал, 8,5 или 9. С золотой медалью Олимпиады и другими турнирами могло быть и лучше, но я бы сказал — 8,5.

Я многому научился в этом году. Теперь лучше знаю себя как человека и игрока, что мне нужно делать на корте и за его пределами. Некоторые поражения в этом году были болезненными», — приводит слова Алькараса Tennis 365.

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