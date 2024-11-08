Денис Шаповалов за 57 минут разгромил Иржи Легечку в полуфинале турнира в Белграде

78-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В матче 1/2 финала он обыграл 31-ю ракетку мира Иржи Легечку из Чехии со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 57 минут. Канадский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Его соперник сделал три эйса, совершил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Шаповалова в матче за титул чемпиона турнира в Белграде станет победитель сербского противостояния между 141-й ракеткой мира Ласло Джере и Хамадом Меджедовичем (156-й в рейтинге ATP).