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Елена Докич призналась, что отец в 2001 году заставил её играть за Югославию

Елена Докич призналась, что отец в 2001 году заставил её играть за Югославию
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Бывшая теннисистка экс четвёртая ракетка мира, полуфиналистка Уимблдона-2000 австралийка Елена Докич призналась, что отец заставил её в 2001 году играть за Югославию.

«Он забрал у меня тогда то, что я так любила. Он сидит в гостиничном номере и смотрит на игру, а меня освистывают 15 000 человек. Я просто хотела провалиться сквозь землю, исчезнуть и больше не возвращаться.

Я бы приняла любое насилие, всё что угодно в этом мире, чтобы не пройти через то, что отняло у меня любовь тысяч болельщиков. Австралийцы, мои фанаты и все, кто всегда болел за меня, никогда не узнали бы об этом, если бы через несколько лет не вышла моя книга, из которой они узнали, насколько я действительно люблю Австралию», — рассказала Докич в документальном фильме, вышедшем в Австралии.

Семья Докич эмигрировала из Югославии в Австралию в 1994 году. Тогда ей было 11 лет. В 2017 году теннисистка выпустила автобиографию «Несокрушимая». В книге Елена акцентировала внимание на жёстких методах воспитания со стороны отца. После завершения карьеры (2014) она продолжает проживать в Австралии.

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