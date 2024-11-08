Даниил Медведев — о своём сезоне: мне есть куда совершенствоваться

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свой сезон-2024, отметив сложность игры с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. В этом году россиянин дважды выходил в финалы турниров ATP и не выиграл ни одного титула.

«Конечно, то, что у меня нет ни одного трофея в этом году, — это не очень хорошо. У меня были хорошие матчи и хорошие победы, но против Синнера и Алькараса играть непросто. Я обыграл Янника на Уимблдоне, Карлосу проиграл все три матча в 2024 году, но играл лучше, чем раньше. Мне определённо есть куда совершенствоваться», — приводит слова Медведева We love tennis.