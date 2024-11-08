Чжэн Циньвэнь вышла в финал Итогового турнира WTA, обыграв Барбору Крейчикову

На женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился полуфинальный матч, в котором седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла 13-й номер мирового рейтинга Барбору Крейчикову из Чехии — 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Китаянка девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Соперницей Циньвэнь в финале Итогового турнира WTA станет победительница второго полуфинала между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф, занимающей третью строчку в мировом рейтинге.