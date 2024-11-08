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Кэмерон Норри вышел в финал турнира в Метце, обыграв Корентена Муте

Кэмерон Норри вышел в финал турнира в Метце, обыграв Корентена Муте
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57-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). В матче 1/2 финала он обыграл француза Корентена Муте (66-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Метц. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 17:40 МСК
Корентен Муте
66
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		7 7
         
Кэмерон Норри
57
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Норри выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Муте ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За трофей в Метце 29-летний Кэмерон Норри поспорит с победителем матча между американцем Алексом Микельсеном и французом Бенжаменом Бонзи.

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